Napoli patzt: AS Roma springt an die Tabellenspitze

Titelverteidiger SSC Napoli hat in der italienischen Meisterschaft die Tabellenführung verloren – und die AS Roma wenig später die Spitze übernommen.

Napoli unterlag am Sonntag beim FC Bologna mit 0:2 (0:0) und musste zunächst Platz eins der AC Mailand überlassen, die tags zuvor ein 2:2 bei Parma Calcio erreicht hatte.

Im engen Titelrennen der Serie A setzte sich am frühen Abend die Roma gegen Udinese Calcio mit 2:0 (1:0) durch und setzte sich mit 24 Punkten zunächst zwei Zähler von der Konkurrenz ab. Am späteren Abend könnte allerdings Inter Mailand mit einem Heimsieg gegen Lazio Rom vorbeiziehen.

Ohne den verletzten Nationalspieler Robin Gosens musste sich der Tabellenletzte Fiorentina im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Paolo Vanoli mit einem 2:2 (1:1) im Kellerduell beim CFC Genua begnügen. Dessen Vorgänger war nach dem 1:2 in der Conference League beim FSV Mainz 05 gefeuert worden.

Der Niederländer Thijs Dallinga (50.) und der Kolumbianer Jhon Lucumi (26.) besiegelten in Bologna die dritte Saisonniederlage des Meisters. Lorenzo Pellegrini brachte die Roma mit einem Handelfmeter (42.) in Führung, Oumar Solet hatte sich den Ball unglücklich selbst an den Arm gespielt. Zeki Celik sorgte für die Entscheidung (61.).

