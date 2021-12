SSC Napoli hat aus dem Punkteverlust von Leader Milan (1:1 gegen Udinese) kein Kapital schlagen können und in der italienischen Fußballliga die zweite Niederlage hintereinander kassiert. Die Süditaliener mussten sich am Sonntag zuhause dem Mittelständler Empoli mit 0:1 geschlagen geben und liegen nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie drei Punkte hinter Milan zurück. Meister Inter Mailand hatte am Sonntag gegen Cagliari noch die Chance auf Platz eins.

(APA)

Artikelbild: Imago