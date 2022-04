Napoli schießt sich bei Schützenfest den Frust von der Seele

Die SSC Napoli hat in der italienischen Serie A nach drei sieglosen Spielen wieder in die Spur gefunden. Am Samstag feierten die Neapolitaner ein Schützenfest und schossen Sassuolo Calcio mit 6:1 aus dem Diego-Armando-Maradona-Stadion. Vor allem dank der vier Tore in den ersten 21 Minuten war der Widerstand der Gäste schnell gebrochen. Das Team von Trainer Luciano Spalletti verringerte den Rückstand auf den Tabellenführer AC Milan auf vier Punkte.

Die Hoffnung auf den ersten Scudetto seit 1990 – damals mit Superstar Diego Maradona – lebt somit weiter. Milan und der Zweite Inter Mailand, der auf Napoli zwei Punkte Vorsprung hat, sind erst am Sonntag gefordert.

(APA)

Bild: Imago