Napoli startet Mission Titelverteidigung

Ohne Starstürmer Romelu Lukaku startet SSC Napoli in Sassuolo am Samstag seine Titelverteidigung in der italienischen Serie A.

Belgiens Fußballteamspieler fällt nach einer im letzten Test gegen Olympiakos Piräus erlittenen Oberschenkelverletzung wochenlang aus, Trainer Antonio Conte verfügt damit nur über Lorenzo Lucca als echten Ersatz. Selbst ein Fehlstart wäre aber kein Drama: Schon vergangene Saison verlor Napoli zum Auftakt 0:3 in Verona und holte am Ende den Scudetto.

Inter, Milan & Juventus mit neuen Trainern

Ein neues Kapitel schlägt indes Vizemeister Inter Mailand auf. Cristian Chivu tritt die Nachfolge von Simone Inzaghi an, der vier Jahre lang an der Seitenlinie stand. Goalie Yann Sommer, Marcus Thuram und Lautaro Martinez sorgen für Erfahrung, ein Youngster wie Francesco Pio Esposito kann sich beweisen. Sollte zudem Ademola Lookman von Atalanta verpflichtet werden, könnte Inter über die gefährlichste Offensive der Liga verfügen. Zum Auftakt wartet am Montag das Heimspiel gegen Torino, den Club von Valentino Lazaro.

Neue Trainer stehen auch bei AC Milan und Juventus Turin an der Seitenlinie. Bei seinem zweiten Milan-Engagement will Massimiliano Allegri mehr Ballbesitz sehen und kann sich dabei auf zahlreiche starke Akteure wie Christian Pulisic, Youssouf Fofana oder die Neuzugänge Ardon Jashari und Altmeister Luka Modric stützen. Der Start verlief mit dem 2:0 im Cup gegen Zweitligist Bari von Matthias Braunöder erfolgreich, am Samstag will man gegen Cremonese nachlegen.

Juventus setzt neuerdings auf Igor Tudor an der Seitenlinie. Der Kroate, bekannt für seinen aggressiven Ansatz, soll Ordnung und Fokus zurückzubringen. Sein Debüt am Sonntag gegen Parma dürfte zeigen, ob seine Philosophie ausreicht, um den Rückstand des Vierten der Vorsaison auf die Spitzenclubs zu verkürzen.

Zwei ÖFB-Kicker in der Serie A

Neben Lazaro ist mit Stefan Posch ein zweiter Österreicher in der Serie A vertreten. Sein FC Bologna gastiert am Samstag bei der AS Roma. Wie es mit dem ÖFB-Teamspieler weitergeht, ist aber offen, sein Verbleib ungewiss. Nach einem halben Jahr auf Leihbasis bei Atalanta Bergamo stand zuletzt ein Wechsel nach Deutschland im Raum, Aufsteiger HSV war er aber zu teuer.

(APA)

Bild: Imago