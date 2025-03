Nation gewechselt: Russischer WTA-Star spielt unter neuer Flagge

Die aktuelle Nummer 12 im WTA-Ranking, Daria Kasatkina, spielt künftig für Australien.

Dies gab die gebürtige Russin am Freitag bekannt. Sie hatte seit Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine wie alle ihre Landsfrauen sowie Athletinnen aus Belarus unter neutraler Flagge gespielt. „Ich liebe Melbourne und freue mich, es zu meinem Zuhause zu machen“, sagte die bisher achtfache WTA-Turniersiegerin.

Kasatkina ist seit zwei Jahren nicht nach Russland zurückgekehrt. Sie hatte sich in dieser Zeit als lesbisch geoutet und sich als eine der wenigen russischen Spielerinnen offen gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen. Die 27-jährige French-Open-Halbfinalistin 2022 hat seither in Dubai gelebt. „Ich werde meine Wurzeln immer sehr schätzen, aber ich bin aufgeregt, dieses neue Kapitel meiner Karriere und meines Lebens unter der australischen Fahne zu starten.“

