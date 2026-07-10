Nationalheld sagt Adieu: Mané beendet Nationalmannschaftskarriere

Sadio Mané hat nach dem WM-Aus des Senegal im Sechzehntelfinale gegen Belgien seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.

Das berichtet unter anderem die Zeitung Le Quotidien, die aus einem Abschiedsbrief des früheren Bayern-Profis zitiert. Mané, Nationalheld in seiner Heimat, kündigte darin an, nach seiner Fußball-Karriere dem Verband zur Verfügung zu stehen, „sei es im Trainerstab, auf der Trainerbank oder in Führungsgremien“.

Mané steht derzeit in Saudi-Arabien bei Al Nassr FC unter Vertrag (bis 2027), dort spielt er an der Seite von Cristiano Ronaldo. Der Offensivspieler war einst Champions-League-Sieger, wurde zweimal zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt und gewann Meisterschaften in England und Deutschland sowie den Afrika-Cup. 2018 in Russland, 2022 in Katar und zuletzt in den USA, Mexiko und Kanada nahm er an Weltmeisterschaften teil.

Gegen Belgien hatte Senegal bis kurz vor Schluss mit 2:0 geführt – und war doch dramatisch gescheitert. Nach dem Ausgleich in der regulären Spielzeit kassierten die Afrikaner in der Nachspielzeit der Verlängerung das entscheidende Tor durch einen Elfmeter. Mané stand da schon nicht mehr auf dem Platz, er war in der 93. Minute ausgewechselt worden. Es war sein 130. und letztes Länderspiel, insgesamt schoss er 54 Tore.