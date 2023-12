Nationalteam gewinnt zum Auftakt der U20-Eishockey-WM

Österreichs U20-Eishockeyteam ist mit einem klaren Sieg in die WM der Division 1A (B-WM) in Budapest gestartet. Das ÖEHV-Team bezwang am Sonntag Japan mit 5:2 (2:1,3:0,0:1) und ist nach dem ersten Tag ex aequo mit Kasachstan Tabellenführer. Weiter geht es am Montag (19.30 Uhr) gegen Gastgeber Ungarn.

Ian Scherzer im Powerplay (9.) und Jakob Lippitsch (18.) sorgten für eine 2:0-Führung, zwölf Sekunden vor der ersten Pause gelang Japan der Anschlusstreffer. Mit drei Treffern innerhalb von drei Minuten durch Luca Erne (35.), Paul Reiner (37.) und Jonas Dobnig (38.) machte die Auswahl von Philipp Pinter im Mitteldrittel alles klar.

(APA)

Bild: GEPA