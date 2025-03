Nationalteam-Premiere für Klagenfurt-Stürmer

Austria-Klagenfurt-Stürmer David Toshevski wurde erstmals in das A-Nationalteam von Nordmazedonien berufen.

Die Nordmazedonier treffen in Gruppe J der WM-Qualifikation am Samstag auswärts auf Liechtenstein und empfangen am Dienstag in der Heimat Wales. Die weiteren Gruppengegner sind Belgien und Kasachstan.

Toshevski sammelte für die U21-Auswahl Nordmazedoniens bereits 6 Einsätze. Erst am Sonntag erzielte der 23-Jährige einen traumhaften Treffer zur 1:0-Führung der Klagenfurter Austria gegen Altach. In der aktuellen Saison kommt Toshevski auf 6 Tore und 2 Assists in 18 Pflichtspiele für die Violetten.

„Widme Tor den Opfern“

Das Tor gegen den SCR Altach widmete Toshevski den Opfern der Brand-Katastrophe in seinem Heimatland (59 Menschen kamen bei einem Brand in einer Diskothek ums Leben). „Darunter ein Freund von mir, Andrej Lazarov – wir haben in Skopje zusammengespielt. Er ging wieder rein, um Leute zu retten – und starb. Mein Tor widme ich ihm und allen Opfern“, so der Klagenfurt-Profi gegenüber der Krone.

Toshevski trifft sehenswert gegen Altach:

(Red.) / Bild: GEPA