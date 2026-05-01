Nationenwechsel: ÖFB verliert U21-Teamspieler

Der ÖFB muss den Nationenwechsel eines aktuellen U21-Teamspielers hinnehmen.

Der offensive Mittelfeldspieler Ermin Mahmic entscheidet sich nun für einen fixen Wechsel zum Verband von Bosnien-Herzegowina und wird damit nicht mehr für die ÖFB-Teams auflaufen. Dies berichtet unter anderem transfermarkt.at mit Verweis auf eine Meldung bei der FIFA.

Der 21-Jährige ist aktuell bei Slovan Liberec in Tschechien aktiv, davor spielte er unter anderem im Rapid-Nachwuchs sowie in der 2. Liga bei Lafnitz. In der aktuellen Saison machte er mit sechs Ligatoren und drei Assist auf sich aufmerksam.

Mahmic spielte erst im März zuletzt für Österreichs U21-Nationalteam. Davor war er unter anderem für Bosniens U19-Team und Österreichs U17-Auswahl aktiv.

(Red.)

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