Nations-League-Abstieg: Österreich bei EM-Auslosung in Topf zwei

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Fußball-Nationalteam ist aus der höchsten Klasse der Nations League abgestiegen. Die ÖFB-Auswahl kassierte am Sonntag gegen Kroatien eine 1:3-(1:1)-Niederlage und schloss damit die Gruppe mit vier Punkten aus sechs Spielen an der vierten und letzten Stelle ab. Der Abstieg hat auch Auswirkung auf die kommende EM-Auslosung.

Im kommenden März startet die Qualifikation für die EURO 2024, die Gruppenauslosung steigt am 9. Oktober in Frankfurt. Bei einem Sieg über Kroatien wäre Österreich Dritter und in Topf eins gesetzt gewesen, nun wird man aus Topf zwei gezogen.

Der aktuelle Punktestand in der Nations League

1 Niederlande 16 2 Kroatien 13 3 Dänemark 12 4 Portugal 10 5 Ungarn 10 6 Belgien 10 7 Spanien 8 8 Italien 8 9 Polen 7 10 Schweiz 6 11 Deutschland* 6 12 Frankreich 5 13 Österreich 4 14 Tschechien 4 15 England 2 16 Wales 1

Aus den zehn punktbesten Teams setzt sich Topf 1 für die Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen zusammen. Bei Erreichen von Topf 1 hätte das ÖFB-Team die meisten großen Nationen vermieden und hätte es auf dem Weg zur EURO 2024 (wahrscheinlich) einfacher gehabt.

Für die ÖFB-Auswahl geht es am 16. November mit einem Testspiel in Spanien gegen Andorra und vier Tage später mit einem weiteren Test im Happel-Stadion gegen Italien weiter.

*Die DFB-Elf fällt als Gastgeber aus der Wertung und alle Teams rücken um einen Platz auf. Platz elf könnte somit auch für Topf 1 reichen.

Bild: GEPA