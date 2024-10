Vize-Weltmeister Frankreich und Italien steuern auf Kurs Viertelfinale, Domenico Tedescos Belgien droht der Abstieg: Die Todesgruppe A2 der UEFA Nations League mit den drei Fußball-Schwergewichten ist schon zwei Spieltage vor Schluss so gut wie entschieden. Die Franzosen siegten dank des früheren Frankfurters Randal Kolo Muani mit 2:1 (1:1) in Brüssel. Italien feierte gegen Schlusslicht Israel einen ungefährdeten 4:1 (1:0)-Erfolg.

Kolo Muani (35., Handelfmeter/62.) von Paris Saint-Germain traf per Doppelpack zum Sieg für Frankreich, das erneut ohne Kapitän und Starstürmer Kylian Mbappe antrat. Leipzigs Lois Openda (45.+3) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Beim Stand von 0:0 hatten die Franzosen Glück, als Youri Tielemans (23.) einen Foulelfmeter über das Tor schoss. Die Schlussphase überstand Frankreich nach Gelb-Rot gegen Aurelien Tchouameni (76.) in Unterzahl und blieb weiter seit 1981 gegen den kleinen Nachbarn ungeschlagen.

Vor den abschließenden Gruppenspielen gegen Israel (14. November) und drei Tage später in Italien liegt die Equipe tricolore nun fünf Punkte vor Verfolger Belgien auf Rang zwei, der für den Einzug ins Viertelfinale reichen würde. Tedescos Belgier droht auf dem dritten Platz die Relegation gegen einen Zweiten der Liga B.

Italien führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf die Franzosen an. Vier Tage nach den ersten Punktverlusten beim 2:2 gegen Belgien setzte sich die Squadra Azzurra nach Treffern von Mateo Retegui (41., Foulelfmeter), Giovanni di Lorenzo (54. und 79.) sowie Davide Frattesi (73.) gegen Israel standesgemäß durch. Die Gäste konnten nach dem zwischenzeitlichen 1:2 durch Mohammad Abu Fani (66.) nur kurze Zeit auf eine Überraschung hoffen.

Ungarn noch mit Chancen auf Nations-League-Viertelfinale

In der deutschen Gruppe A3 kann Ungarn dank des Ex-Salzburgers Dominik Szoboszlai nach seinem ersten Sieg Ansprüche auf einen Platz im Viertelfinale anmelden. Die Magyaren, zum Auftakt in Deutschland mit 0:5 untergegangen, siegten in Zenica gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina durch einen Doppelpack des Liverpool-Mittelfeldstars (38. und 50., Foulelfmeter) 2:0 (1:0) und zogen mit dem Tabellenzweiten Niederlande gleich.

Die Gäste erwiesen sich auf dem Balkan als effiziente Mannschaft. Denn die vom früheren Bundesliga-Profi Serge Barbarez betreuten Hausherren, die mit vier Deutschland-Legionären in der Anfangsformation angetreten waren, agierten drei Tage nach ihrer 1:2-Niederlage gegen Deutschland in der Defensive konsequenter und ließen nur wenig zu. Für ihren ersten Erfolg war die Balkan-Elf allerdings in der Offensive zu harmlos.

