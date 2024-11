Für zwei Top-Nationen liegt am Donnerstag (20.45 Uhr) das Ticket für das Viertelfinale der Fußball-Nations-League bereit. Vizeweltmeister Frankreich und Italien können in der Liga A mit Siegen den Aufstieg fixieren. Europameister Spanien und Deutschland haben ihren Platz in der K.o.-Runde im März bereits sicher, Portugal und Kroatien können am Freitag nachziehen, die Niederlande am Samstag. Belgien kämpft mit Rückkehrer Romelu Lukaku um die letzte Chance.

Belgien ist in der Hammergruppe A2 mit vier Punkten gegenüber Italien (10) und Frankreich (9) klar ins Hintertreffen geraten und im Heimspiel gegen die „Squadra Azzurra“ unter Siegzwang. Teamchef Domenico Tedesco kann erstmals im Herbst auf Stürmerstar Lukaku zurückgreifen, der nach seinem langwierigen Transfer nach Neapel nun matchfit ist. „Seine Qualitäten sind für uns von entscheidender Bedeutung“, sagte Tedesco über den belgischen Rekordtorschützen. Mit Kapitän und Spielmacher Kevin De Bruyne fällt allerdings der zweite offensive Schlüsselspieler weiter aus.

Italien mit Personalsorgen

Italien, das die beiden Innenverteidiger Riccardo Calafiori und Matteo Gabbia ersetzen muss, reicht bereits ein Punkt, um als Gruppensieger oder -Zweiter aufzusteigen. „Wir spielen auf Sieg, wir geben uns nicht mit einem Punkt zufrieden“, betonte Italiens Teamchef Luciano Spalletti. Im Parallelspiel reicht auch Frankreich bereits ein Punkt, vor dem Heimspiel gegen Israel im Stade de France von Paris dreht sich aber fast alles um die Sicherheit, nachdem es in der vergangenen Woche in Amsterdam zu Angriffen auf israelische Fans gekommen ist.

In der Gruppe 2 der Liga B steigt zwischen Griechenland und England das Duell um die Tabellenführung. Nach dem 2:1-Erfolg im Wembley reicht den bisher makellosen Griechen ein Remis, um sich den Gruppensieg und den Aufstieg in die A-Liga zu sichern. England benötigt einen Sieg, um einem Relegationsduell mit einem Gruppendritten der A-Liga noch zu entgehen. Für Interimsteamchef Lee Carsley ist das Gastspiel in Athen Teil eins seiner Abschiedsvorstellung, Teil zwei folgt am Sonntag zu Hause gegen Irland. Danach macht Carsley Platz für Thomas Tuchel, der die „Three Lions“ ab 1. Jänner übernimmt.

(APA)/Beitragsbild: Imago