„Natürlich tut es weh“ – Die Reaktionen nach Argentinien gegen Österreich

Österreichs Nationalteam hat am Montag bei der WM eine 0:2-Niederlage gegen Argentinien kassiert.

Wir haben die ersten Reaktionen nach dem Spiel zusammengestellt

Die Reaktionen nach dem Argentinien-Match:

Michael Gregoritsch (ÖFB-Teamstürmer/via ServusTV): „Wir wollten hart sein, wir wollten unser Spiel auf den Platz bringen. Im Endeffekt fehlen uns die deutlichen Abschlüsse, dass wir da was holen können. Das 2:0 am Ende tut uns für das Torverhältnis weh. Natürlich tut es weh, dass wir verloren haben. Wir versuchen jetzt so schnell wie möglich nach Hause zu kommen ins Teamcamp. Dann geht es an die Regeneration, und dann versuchen wir, gegen Algerien zu gewinnen.“

Lionel Messi (Argentiniens Doppeltorschütze/via ARD): „Ich bin natürlich sehr froh darüber, dass ich das alles erreicht habe. Wir haben gewonnen, das war ein großer Sieg, ganz wichtig, sehr schwer, aber auch sehr schön. Jetzt können wir weitermachen. Das ist natürlich ein schwieriges Spiel gewesen, sehr intensiv, und letztendlich sind wir froh, dass wir gewonnen haben. Sechs Punkte, wir sind weiter.“

Zum Elfer: „Den hätte ich auch reinbringen können, aber gut, letztendlich bin ich sehr froh, dass wir das Ergebnis erzielt haben und dass wir alles als Mannschaft gewonnen haben.“