Keylor Navas soll nach Angaben der L’Équipe einen Wechsel in die Serie A zugestimmt haben. Der SSC Neapel könnte die nächste Station des 35-jährigen Schlussmanns werden. Der erfahrene Keeper ist bei PSG hinter Gianluigi Donnarumma nur Ersatzmann. Um sich auf die WM in Katar mit Costa Rica vorzubereiten, benötigt Navas Spielpraxis. Die erhofft er sich wohl in Neapel.

