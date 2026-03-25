NBA auf Expansionskurs: Zwei neue Teams in Sicht?

Auf dem Weg zu einer möglichen Expansion hat die NBA den nächsten Schritt gemacht. Das Board of Governors entschied sich am Mittwoch in einer ersten Abstimmung für die Weiterverfolgung der Pläne zur Erweiterung der nordamerikanischen Basketball-Profiliga von 30 auf 32 Teams.

„Die heutige Abstimmung spiegelt das Interesse unseres Vorstands wider, eine mögliche Erweiterung nach Las Vegas und Seattle zu prüfen – zwei Märkte mit einer langen Tradition der Unterstützung für den NBA-Basketball“, sagte NBA-Kommissar Adam Silver: „Wir freuen uns darauf, diesen nächsten Schritt zu gehen und mit interessierten Parteien in Kontakt zu treten.“

Nach der angekündigten Prüfung soll sich entscheiden, ob die neuen Franchises aufgenommen werden. Dafür bräuchte es mindestens 23 Stimmen der 30 NBA-Gouverneure. Zudem ist für den Fall des Zuschlags noch der Zeitpunkt des Einstiegs offen. Zuletzt war von 2028/29 die Rede gewesen.

Es kann nun ein Bieterverfahren für künftige Eigentümer beginnen. Pro Franchise dürfte laut Berichten eine Investitionssumme von sieben bis zehn Milliarden Dollar fällig sein.

Bei der bislang letzten Aufstockung waren zur Saison 2004/05 die Charlotte Bobcats (heute Charlotte Hornets) als 30. Team hinzugekommen. Eine weitere Expansion ist schon länger ein Thema, dabei gilt das Hauptaugenmerk Las Vegas und Seattle.

In Seattle hatten bis 2008 die SuperSonics gespielt, danach zog die Franchise nach Oklahoma City um. Las Vegas ist seit 2017 Standort der Golden Knights (Eishockey/NHL) und seit 2020 neue Heimat der Raiders (Football/NFL).

(SID) / Bild: Imago