NBA-Champ Oklahoma in Play-offs weiter, Detroit vor Aus

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat als erstes Team der NBA die zweite Runde in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Liga erreicht. Der Meister gewann am Montag auch das vierte Duell in der „best of seven“-Serie gegen die Phoenix Suns und zog durch das 131:122 ungeschlagen ins Halbfinale der Western Conference ein.

Indes steht Detroit nach einem 88:94 in Orlando vor dem Aus, Denver wendete den Abschied vorerst mit einem 125:113-Sieg über Minnesota ab.

Oklahoma hatte die Partie in Phoenix weitestgehend unter Kontrolle und setzte sich souverän durch. Bester Werfer war ein weiteres Mal Shai Gilgeous-Alexander. Der Kandidat für die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison kam auf 31 Zähler. „Wir waren bereit“, sagte der Kanadier. „Wir lieben es, Basketball zu spielen. Wir sind eine Gruppe guter Kinder, die einfach gerne zusammen spielen.“ In der zweiten Runde geht es wahrscheinlich gegen die Los Angeles Lakers, die in ihrer Serie gegen die Houston Rockets mit 3:1-Siegen vorn liegen.

Während der Meister seiner Favoritenrolle vollauf gerecht wurde, steht das beste Team der Eastern Conference kurz vor dem frühen Aus. Gegen die Orlando Magic verloren die Detroit Pistons im vierten Spiel zum dritten Mal, im fünften Match der Serie am Mittwoch ist Verlieren verboten. Der Gewinner ist möglicher Gegner von Jakob Pöltls Toronto Raptors. Indes verlängerte Nikola Jokic mit einem Triple-Double das Play-off-Leben seiner Denver Nuggets. Der Serbe markierte beim 125:113-Heimerfolg über die Timberwolves 27 Punkte, 16 Assists und 12 Rebounds. Am Donnerstag wehrt sich Denver in der Fremde neuerlich gegen das Aus.

(APA) / Bild: Imago