NBA-Champion Boston & Golden State vor dem Aus

Nach einem ganz und gar bitteren Abend stehen die Boston Celtics auf dem Weg zur erhofften Titelverteidigung in der NBA vor einer kaum zu lösenden Aufgabe. Der Meister verlor in den Play-offs der Basketball-Profiliga das vierte Viertelfinalspiel bei den New York Knicks 113:121 und dazu Jayson Tatum. In der Best-of-seven-Serie steht es durch die Niederlage 1:3, Boston braucht nun drei Siege in Serie, um das Aus zu verhindern.

Dass Tatum bei der Aufholjagd helfen kann, ist mehr als fraglich. Der Superstar verletzte sich in einem Zweikampf gut drei Minuten vor Schluss am rechten Knöchel, humpelte nach einer Behandlung gestützt vom Feld und wurde in einem Rollstuhl durch die Katakomben gefahren. Der 27-Jährige hielt sich immer wieder die Hände vor das Gesicht und schien große Schmerzen zu haben.

„Wir machen uns Sorgen um seine Gesundheit, um seinen Zustand und darum, was wir in Spiel fünf besser machen müssen, wenn wir nach Boston zurückkehren“, sagte Celtics-Trainer Joe Mazzulla. Bei Tatum werde eine MRT-Untersuchung durchgeführt.

Gala-Vorstellungen von Brunson & Tatum

Jalen Brunson führte die Knicks mit 39 Punkten und zwölf Assists zum Heimsieg im Madison Square Garden. Tatum, der auf dem Boden liegend eine Auszeit eingefordert hatte, stand vor seiner Auswechslung bei 42 Punkten – sein Bestwert in den laufenden Play-offs.

New York holte einen 14-Punkte-Rückstand im dritten Viertel auf und verschaffte sich drei Matchbälle. Spiel fünf findet am Mittwoch (Ortszeit) in Boston statt.

Golden State mit dem Rücken zur Wand

Auch für die Golden State Warriors sieht es ziemlich schlecht aus. Ohne seinen verletzten Starspieler Stephen Curry verlor der siebenmalige Meister im Chase Center in San Francisco gegen die Minnesota Timberwolves 110:117 und geriet wie Boston 1:3 in Rückstand. Julius Randle (31 Punkte) und Anthony Edwards (30) waren kaum zu stoppen. Curry fehlt den Warriors wegen einer Oberschenkelzerrung.

