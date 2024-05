NBA: Dallas Mavericks verlieren Viertelfinal-Auftakt

Luka Doncic und die Dallas Mavericks sind mit einer Pleite ins Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NBA gestartet. Bei Oklahoma City Thunder verloren die Texaner am Dienstag (Ortszeit) klar mit 95:117 und liegen in der Best-of-seven-Serie folglich 0:1 zurück.

Doncic legte 19 Punkte, sechs Rebounds und neun Assists auf und blieb damit unter seinen Möglichkeiten. Der 25-Jährige traf lediglich schwache 31,6 Prozent aus dem Feld und verwandelte nur einen von acht Dreiern. Bester Werfer der Mavs war Kyrie Irving mit 20 Zählern, während bei Oklahoma City Starspieler Shai Gilgeous-Alexander mit 29 Punkten glänzte.

„Wen interessiert´s? Wir haben verloren. Wir müssen uns einfach auf das nächste Spiel konzentrieren. Ich muss besser sein, wir müssen besser sein“, sagte Doncic, der sich schon länger mit Knieproblemen herumplagt, zu seiner Leistung. Spiel zwei in Oklahoma City steigt in der Nacht zum Freitag.

Die Boston Celtics, das beste Team der regulären Saison, ging in seiner Serie derweil mit 1:0 in Führung. Gegen die Cleveland Cavaliers, die in der ersten Runde Orlando Magic ausgeschaltet hatten, gewann der NBA-Rekordsieger mit 120:95. Jaylen Brown stach mit 32 Punkten bei den Celtics heraus, bei Cleveland überragte einmal mehr Donovan Mitchell mit 33 Zählern.

(SID) / Bild: Imago