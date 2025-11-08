NBA Europe soll 2027 starten

Die nordamerikanische Basketballliga NBA möchte ab dem Oktober 2027 eine eigene Liga in Europa an den Start bringen.

Dies erklärte der Geschäftsführer von NBA Europe, George Aivazoglou, auf einer Veranstaltung in Mailand. Zudem habe man sich auf zwölf Standorte festgelegt. Es sind dies Berlin, München, Lyon, Paris, Athen, London, Manchester, Mailand, Rom, Barcelona, Madrid und Istanbul – all diese Städte sollen eine Mannschaft der NBA-Europaliga beheimaten.

Es sollen sich über die Champions League oder die nationalen Ligen noch vier weitere Teams für diese Liga qualifizieren können. NBA-Commissioner Adam Silver hatte zuletzt einen möglichen Start der geplanten Liga im Jahr 2027 als ambitioniert bezeichnet, aber nicht ausgeschlossen. Er wolle nicht viel länger als bis 2028 warten. „Jetzt ist die Gelegenheit, so etwas zu tun“, sagte er. Nach Umsetzung könnten auch Teams aus der NBA-Europaliga gegen Mannschaften aus der nordamerikanischen NBA antreten.

