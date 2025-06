NBA-Export Pöltl im Sky-Interview: „Wollen zurück in die Playoffs!“

Bereits zum vierten Mal veranstaltet NBA-Profi Jakob Pöltl gemeinsam mit den Vienna Timberwolves heuer das Jakob Pöltl Camp. Insgesamt 140 basketballbegeisterte Kinder bekommen dabei die Chance, ihrem großen Idol ganz nah zu sein und mit ihm auf dem Court zu stehen.

Sky Sport Austria hat Österreichs ersten und bislang einzigen NBA-Profi in der Sporthalle im 22. Wiener Gemeindebezirk besucht und mit ihm über seine Rolle bei den Toronto Raptors, das Camp für die Kids und seine Ziele in der größten Basketball-Liga der Welt gesprochen.

Der 29-jährige Wiener geht im Oktober in seine bereits 10. NBA-Saison – die vergangene Spielzeit war statistisch gesehen die beste seiner Karriere. Mit 14,5 Punkten und 9,6 Rebounds (6,3 davon in der Defensive) pro Partie stellte der Center der Toronto Raptors jeweils persönliche Bestmarken auf. Auch seine Freiwurfquote war mit 67,4 Prozent seine bisher beste in der NBA.

Off-Season: So will Pöltl noch besser werden

Trotz Sommerpause arbeitet die Nummer 19 der Toronto Raptors bereits intensiv an seiner Vorbereitung für die kommende Saison. Gemeinsam mit dem Team hat er klare Schwerpunkte definiert: Im Fokus stehen das Spiel mit dem Ball in der Hand, die Aggressivität als Spielmacher, verbessertes Ballhandling und Skills im 1 gegen 1. Vor allem als Scorer möchte Pöltl in der neuen Spielzeit noch gefährlicher werden.

Pöltl über persönliche Ziele und seine Rolle in Toronto:

Der Wiener sieht sich in seiner Rolle beim kanadischen NBA-Team „auf jeden Fall als Routinier – es gibt nicht so viele bei uns in der Mannschaft, die schon länger dabei sind. Ich versuche einiges an die Teamkollegen weiterzugeben.“ Auf die kommende Spielzeit blickt Pöltl bereits jetzt positiv: „Grundsätzlich habe ich jetzt schon ein gutes Gefühl für die nächste Saison und ich glaube wir können da richtig gut attackieren.“

Neo-Teammate Ingram? „Extrem talentierter Spieler“

Mit Brandon Ingram haben sich die Raptors bereits einen ehemaligen Allstar als Ergänzung für den Roster gesichert. Den 27-Jährigen sieht Pöltl als „extrem talentierten Spieler, vor allem offensiv – eine Art von Spieler, die wir so noch nicht hatten.“

Pöltl über den Raptors-Roster und Brandon Ingram:

Wenn es um mögliche Trades, den Draft oder weitere Veränderungen im Kader geht, hält sich Jakob Pöltl bewusst zurück: „Es kann immer einiges passieren. Wenn der richtige Trade daherkommt – ich kenne das Management gut genug – die werden das dann auch durchziehen.“ Das Vertrauen in die Verantwortlichen ist also da. Auch beim Saisonziel will sich der Center noch nicht festlegen – eines ist für ihn aber klar: Die Raptors sollen zurück in die Playoffs!

Saisonziel? „Wollen auf jeden Fall zurück in die Playoffs!“

Jakob Pöltl Camp – „Gibt mir natürlich Einiges!“

Für Pöltl ist das Camp eine Herzensangelegenheit. Die starke Nachfrage – 140 Plätze, in kürzester Zeit ausgebucht – sieht er als Bestätigung für die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre. „Einige Gesichter kenne ich noch vom vergangenen Jahr – das zeigt, dass es den Kindern Spaß macht“, sagt Pöltl. Der 29-Jährige erinnert sich dabei gerne an seine eigenen Anfänge zurück: „Diesen Spielspaß von damals spürt man hier wieder – und das gibt mir natürlich auch Einiges!“

Pöltl über sein Basketball-Camp:

(Tobias Maierhofer) / Bild: GEPA