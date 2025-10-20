NBA LIVE: Der Saisonstart auf Sky Sport

Alle Infos zur Übertragung der NBA-Saison 2025/26 auf Sky Sport gibt es hier.

Sky Sport überträgt ab dieser Saison die NBA live. Neben zahlreichen Spielen während der gesamten Saison zählen dazu auch Preseason-Spiele. Den Auftakt der Regular Season am 21. Oktober wird Sky Sport ebenfalls live übertragen.

NBA LIVE: Übertragung auf Sky Sport

Auf Sky Sport können Fans ab dieser Saison u.a. Jakob Pöltl sowie die besten Basketballer der Welt regelmäßig live erleben.

Bereits vor einem Jahr hatte NBCUniversal umfangreiche NBA-Rechte für über 100 Live-Spiele langfristig erworben. Diese werden über Nordamerika hinaus auch in den europäischen Märkten von Sky (u.a. UK, Irland, Italien) vollumfänglich ausgestrahlt werden, im deutschsprachigen Raum auf Sky Sport. Darüber hinaus befindet sich Sky Deutschland in fortgeschrittenen Gesprächen mit der NBA hinsichtlich zusätzlicher Übertragungsrechte. Die Live-Berichterstattung auf Sky Sport beginnt bereits mit mehreren Preseason-Spielen sowie dem NBA Tip-Off in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober.

Mit den neuen NBA-Rechten bietet Sky Sport ab sofort die beiden weltweit stärksten Ligen im Basketball und Eishockey (NHL) und baut damit sein hochkarätiges US-Sport-Angebot und seine Rolle als führender Sportanbieter weiter aus.

Über die gesamte Saison hinweg wird Sky Sport in der Regel mindestens ein „NBA Game of the Week“ mit deutschem Kommentar anbieten. Neben Markus Krawinkel wird auch Frank Buschmann (erster Einsatz am Sa, 22.11. um 19 Uhr) Teil des Kommentatoren-Teams sein. Als Sky Experten werden unter anderem Bastian Doreth und der Europameister und Bayern-Profi Oscar da Silva im Einsatz sein. Weitere Mitglieder des NBA-Teams von Sky Sport werden in Kürze bekannt gegeben.

Alle Live-Übertragungen der NBA stehen zudem immer mit dem US-Kommentar zur Verfügung. Bei allen Spielen, die von NBC oder Peacock produziert werden, wird Sky Sport zudem die Vor- und Nachberichterstattung („NBA Showtime“) der US-Übertragung senden. Dort wird unter anderem der sechs-malige NBA-Champion Michael Jordan regelmäßig als ‚Special Contributor‘ seine Meinung äußern. Außerdem werden mit Carmelo Anthony und Vince Carter zwei Olympiasieger und ehemalige NBA-Superstars ehemalige als Studio-Experten zu sehen sein. Die NBA-Legenden Reggie Miller, Grant Hill and Jamal Crawford werden im Rahmen des US-Originalkommentars zu hören sein.

Michael Jordans erster Auftritt findet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Rahmen der Vorberichterstattung ab 0:15 Uhr statt.

NBA 2025/26: wann startet die neue Saison?

Der Tipp-Off der besten Basketball-Liga der Welt ist dieses Jahr am 21. Oktober 2025. Dann wird der amtierende Meister Oklahoma City Thunder die reguläre Saison in heimischer Halle eröffnen.

NBA LIVE: Saisonstart auf Sky Sport

In der Nacht von 21. auf den 22. Oktober:

Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder LIVE ab 00:15 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport 01 (Spielbeginn: 01:30 Uhr)

Golden State Warriors @ LA Lakers LIVE ab 04:00 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport 01

Sonntag, den 26. Oktober:

Milwaukee Bucks @ Cleveland Cavaliers LIVE ab 23:00 Uhr auf Sky Sport 01

Markus Krawinkel und Ex-Nationalspieler Bastian Doreth kommentieren das Eröffnungsspiel des amtierenden Champions live. Die Live-Übertragung beginnt um 0:15 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport 1. Das zweite Spiel der neuen Saison wird ab 4:00 Uhr mit dem US-Originalkommentar ausgestrahlt.

Bereits um 19:00 Uhr stimmt Sky Sport News am Dienstag die Zuschauer in „Primetime Spezial – NBA Tip-Off“ auf die neue Saison ein.

Alle NBA-Übertragungen auf Sky Sport sind auf der TV-Plattform Sky Stream empfangbar.

NBA Spielplan: 2025/26

Mittwoch 22.10.

01:30 Uhr || Oklahoma City Thunder vs.Houston Rockets

04:00 Uhr || Los Angelese Lakers vs.Golden State Warriors

Donnerstag, 23.10.

01:00 Uhr || Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets

01:00 Uhr || New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers

01:00 Uhr || Orlando Magic vs. Miami Heat

01:30 Uhr || Atlanta Hawks vs. Toronto Raptors

01:30 Uhr || Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers

02:00 Uhr || Chicago Bulls vs. Detroit Pistons

02:00 Uhr || Memphis Grizzlies vs. New Orleans Pelicans

02:00 Uhr || Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards

03:00 Uhr || Utah Jazz vs. Los Angeles Clippers

03:30 Uhr || Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs

04:00 Uhr || Phoenix Suns vs. Sacramento Kings

04:00 Uhr || Portland Trail Blazers vs. Minnesota Timberwolves

Freitag, 24.10.

01:30 Uhr || Indiana Pacers vs.Oklahoma City Thunder

04:00 Uhr || Golden State Warriors vs. Denver Nuggets

Samstag, 25.10.

01:00 Uhr || Orlando Magic vs. Atlanta Hawks

01:30 Uhr || Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers

01:30 Uhr || New York Knicks vs. Boston Celtics

01:30 Uhr || Toronto Raptors vs. Milwaukee Bucks

02:00 Uhr || Houston Rockets vs. Detroit Pistons

02:00 Uhr || Memphis Grizzlies vs. Miami Heat

02:00 Uhr || New Orleans Pelicans vs. San Antonio Spurs

02:30 Uhr || Dallas Mavericks vs. Washington Wizards

04:00 Uhr || Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves

04:00 Uhr || Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors

04:00 Uhr || Sacramento Kings vs. Utah Jazz

04:30 Uhr || Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns

Sonntag, 26.10.

01:00 Uhr || Orlando Magic vs. Chicago Bulls

01:30 Uhr || Atlanta Hawks vs. Oklahoma City Thunder

01:30 Uhr || Philadelphia 76ers vs. Charlotte Hornets

02:00 Uhr || Memphis Grizzlies vs. Indiana Pacers

02:00 Uhr || Denver Nuggets vs. Phoenix Suns

19:00 Uhr || San Antonio Spurs vs. Brooklyn Nets

20:30 Uhr || Detroit Pistons vs. Boston Celtics

23:00 Uhr || Cleveland Cavaliers vs. Milwaukee Bucks

23:00 Uhr || Miami Heat vs. New York Knicks

23:00 Uhr || Washington Wizards vs. Charlotte Hornets

Montag, 27.10.

00:00 Uhr || Minnesota Timberwolves vs. Indiana Pacers

00:30 Uhr || Dallas Mavericks vs. Toronto Raptors

02:00 Uhr || Los Angeles Clippers vs. Portland Trail Blazers

02:00 Uhr || Sacramento Kings vs. Los Angeles Lakers

NBA LIVE: Pre-Season auf Sky Sport

In der Nacht von 14. auf den 15. Oktober hat Sky Sport 1 das Pre-Season Spiel der NBA übertragen:

Ergebnis: Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder 112:116

Serientipp: Winning Time – Aufstieg der Lakers-Dynastie

Passend zum neuen US-Sport-Angebot zeigt Sky Sport auch die preisgekrönte Serie „Winning Time – Aufstieg der Lakers-Dynastie“, die die Erfolgsgeschichte der Los Angeles Lakers in den 1980er Jahren erzählt. Der Produzent Adam McKay bietet einen interessanten Einblick hinter die Kulissen eines der legendärsten Teams der NBA-Geschichte.

NBA In-Season-Tournament-Format

Neben dem Kampf um die NBA-Championship findet diese Saison auch wieder das In-Season-Tournament statt:

Das NBA In-Season Tournament ist ein zusätzlicher Wettbewerb während der regulären Saison, der seit 2023/24 ausgetragen wird. Alle 30 Teams nehmen teil und spielen zunächst in Gruppen gegeneinander. Die besten Teams ziehen in eine K.o.-Phase ein, das Finale findet an einem neutralen Ort statt. Bis auf das Endspiel zählen alle Partien auch für die reguläre Saison. Ziel ist es, die Saison von Anfang an spannender zu gestalten – zusätzlich winken den Spielern Prämien.

NBA All-Star Game: Team World vs. Team USA

Außerdem stellte NBA-Commissioner Adam Silver eine erneute Änderung des All-Star-Games in Aussicht: Team World vs. Team USA könnte der neue Modus heißen und das erst neu geschaffene Mini-Turnier-Format direkt wieder ablösen. Das All-Star-Weekend sorgt seit Jahren für Gesprächsstoff aufgrund der teils fehlenden Ernsthaftigkeit der Spieler und mangelnden Unterhaltung der Fans.

Beitragsbild: Imago