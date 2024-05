NBA-Playoffs: Bucks verhindern frühes Aus

In der ersten Runde des NBA-Playoffs führen die New York Knicks, Indiana Pacers und Cleveland Cavaliers nach fünf Spielen der „best of seven“-Serie jeweils mit 3:2-Siegen.

Im Duell der Milwaukee Bucks mit den Indiana Pacers verhinderten die Bucks mit einem 115:92 das frühe Playoff-Aus. Nach dem zweiten Sieg hat das Team des weiter verletzt fehlenden Stars Giannis Antetokounmpo weiter die Chance auf Runde zwei. Die Knicks gaben einen scheinbar sicheren Sieg im Madison Square Garden noch aus der Hand, sie lagen gegen die Philadelphia 76ers 29 Sekunden vor Schluss noch sechs Punkte voran.

Tyrese Maxey (46 Punkte) sorgte schließlich mit einem Dreier fast von der Mittellinie für den Ausgleich und erzwang die Verlängerung, in der er mit weiteren Punkten für die 106:112-Niederlage der Knicks sorgte und ein sechstes Spiel in der Serie ermöglichte. Cleveland mit Donovan Mitchell als erfolgreichsten Werfer (28 Punkte) setzte sich mit 104:103 gegen Orlando Magic durch.

