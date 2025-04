NBA-Playoffs: Timberwolves schocken Lebron & die Lakers in Spiel 1

Die Los Angeles Lakers haben einen Fehlstart in die Play-offs der NBA hingelegt. Trotz 37 Punkten von Superstar Luka Doncic unterlagen die Kalifornier den Minnesota Timberwolves 95:117. Lakers-Superstar LeBron James, der in seiner 22. NBA-Saison seinen fünften Titel anpeilt, steuerte 19 Zähler bei.

Bei den Timberwolves, die mit 22 Dreiern einen neuen Playoff-Franchise-Rekord aufstellten, war Jalen McDaniels der Mann des Spiels. Der Small Forward der „Wolves“ war nicht zu stoppen, traf knapp 85 Prozent seiner Würfe und erzielte 25 Punkte. Minnesotas Superstar Anthony Edwards und Center Naz Reid steuerten 22 bzw. 23 Punkte bei.

Auch die Detroit Pistons laufen in ihrem Play-off-Duell zunächst einem Rückstand hinterher. Die Pistons waren mit einer Acht-Punkte-Führung in das Schlussviertel gegangen. New Yorks 21:0-Scoringlauf und insgesamt 40 Punkten im letzten Abschnitt hatte Detroit dann aber nichts mehr entgegenzusetzen.

Außerdem legten die Denver Nuggets in einem packenden Duell mit den Los Angeles Clippers durch ein 112:110 nach Verlängerung einen erfolgreichen Play-off-Start hin, Nikola Jokic mit 29 und Aaron Gordon mit 25 Punkten glänzten für die Sieger. Die Indiana Pacers feierten zudem einen 117:98-Sieg gegen Giannis Antetokounmpo und die Milwaukee Bucks.

