NBA-Rekordchampion Boston bindet Headcoach

NBA-Rekordchampion Boston Celtics setzt langfristig auf Meistertrainer Joe Mazzulla.

Der Basketballklub aus Massachussetts hat den Vertrag mit seinem Headcoach nach eigenen Angaben um mehrere Jahre verlängert, Details gab der 18-malige Titelgewinner nicht bekannt.

„Er versteht den Job und hat eine Leidenschaft für die Celtics, die nur von unseren eingefleischtesten Fans übertroffen wird“, sagte Celtics-Präsident Brad Stevens. Für Mazzulla ist der neue Deal ein „wahrer Segen“.

Seit 2019 bei den Celtics

Mazzulla begann 2019 als Assistenzcoach bei den Celtics, nach einer internen Sperre für Ime Udoka übernahm er zur Saison 2022/23 den Chefposten zunächst übergangsweise. Im Februar 2023 wurde der heute 37-Jährige von der Franchise als Dauerlösung eingesetzt.

Der US-Amerikaner aus Johnston führte Boston 2024 zum 18. NBA-Titel und war der jüngste Cheftrainer seit 1968/69, dem dies gelang. Damals hatte Bill Russell mit 35 Jahren die Celtics als Spielertrainer zur Meisterschaft geführt.

(SID) Foto: Imago