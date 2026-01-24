NBA-Spiel in Minneapolis aus Sicherheitsgründen abgesagt
Nach erneuten tödlichen Schüssen in Minneapolis im Zusammenhang mit Einsätzen von Beamten der US-Migrationsbehörde ICE hat die National Basketball Association (NBA) das Spiel der Minnesota Timberwolves gegen die Golden State Warriors verlegt.
Wie die nordamerikanische Basketball-Profiliga wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff mitteilte, soll die Begegnung nun am Sonntag stattfinden. Die Timberwolves tragen ihre Heimspiele im Target Center in Minneapolis aus.
„Die Entscheidung wurde getroffen, um der Sicherheit der Bevölkerung von Minneapolis Priorität einzuräumen“, teilte die NBA mit. In der US-Stadt ist nach Angaben des Heimatschutzministeriums nach Schüssen durch einen Bundesbeamten eine Person gestorben.
(APA).
Beitragsbild: Imago.