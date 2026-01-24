Logout
NBA Minneapolis
NBA

NBA-Spiel in Minneapolis aus Sicherheitsgründen abgesagt

Nach erneuten tödlichen Schüssen in Minneapolis im Zusammenhang mit Einsätzen von Beamten der US-Migrationsbehörde ICE hat die National Basketball Association (NBA) das Spiel der Minnesota Timberwolves gegen die Golden State Warriors verlegt.

Wie die nordamerikanische Basketball-Profiliga wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff mitteilte, soll die Begegnung nun am Sonntag stattfinden. Die Timberwolves tragen ihre Heimspiele im Target Center in Minneapolis aus.

Raptors-Erfolgslauf hält auch in Portland an

„Die Entscheidung wurde getroffen, um der Sicherheit der Bevölkerung von Minneapolis Priorität einzuräumen“, teilte die NBA mit. In der US-Stadt ist nach Angaben des Heimatschutzministeriums nach Schüssen durch einen Bundesbeamten eine Person gestorben.

Aktuelle NBA Videos

Werbung

(APA).

Beitragsbild: Imago.