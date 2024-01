NBA-Spiel wegen Notfall bei Warriors-Assistent verschoben

Das für (den heutigen) Mittwoch angesetzte NBA-Spiel zwischen den Utah Jazz und den Golden State Warriors ist laut Angaben der nordamerikanischen Basketball-Profiliga wegen eines medizinischen Notfalls auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Von dem Notfall bei einem Mannschaftsessen am Dienstag war Warriors-Assistenztrainer Dejan Milojevic betroffen, bestätigte das Team am Mittwoch. Der 46-jährige Serbe wurde demnach in ein Krankenhaus in Salt Lake City eingeliefert.

Genauere Angaben machten die Warriors vorerst nicht. „Ein Update zum Status von Milojevic wird es dann geben, wenn es angemessen ist“, hieß es in einer Stellungnahme des Teams aus San Francisco.

(APA) / Bild: GEPA