NBA-Star Brunson verzichtet auf über 100 Millionen Dollar

Basketball-Star Jalen Brunson hat seinen Vertrag bei den New York Knicks vorzeitig verlängert und verzichtet dabei freiwillig auf über 100 Millionen Dollar. Der 27-jährige Spielmacher einigte sich mit dem NBA-Team auf einen Vierjahreskontrakt ab der Saison 2025/2026, der ihm laut Medienberichten 156,5 Mio. Dollar (143 Mio. Euro) einbringt. Hätte Brunson erst ein Jahr später verlängert, wären es 269,1 Millionen Dollar (246 Mio. Euro) für fünf Jahre gewesen.

Brunson verzichtete auf den höher dotierten Vertrag, damit seinem Team mehr Spielraum für die Verpflichtung anderer Spieler bleibt. „Seit Jalen vor zwei Jahren zu uns gekommen ist, ist er stets mit gutem Beispiel vorangegangen und zeigt weiterhin die Bereitschaft, für diese Organisation, seine Teamkollegen und jeden in der Knicks-Familie Opfer zu bringen“, sagte Knicks-Präsident Leon Gerd-Granitzer Rose. Brunson ist in New York Publikumsliebling und will mit den Knicks den ersten NBA-Titel seit 1973 holen.

(APA)/Bild: Imago