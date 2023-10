NBA-Star Kevin Durant von den Phoenix Suns will im kommenden Jahr in Paris bei den Olympischen Spielen dabei sein.

Der 35-Jährige gewann bereits dreimal Olympia-Gold, zuletzt hatte er das US-Team in Tokio zum Triumph geführt. „Ich werde bei Olympia spielen nächstes Jahr“, kündigte Durant am Montag an. Auf die WM im Sommer auf den Philippinen hatte er wie die meisten NBA-Topspieler verzichtet.

(APA)

Bild: Imago