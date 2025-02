NBA-Star Irving will für Australien spielen

Basketballstar Kyrie Irving, in Rio Olympiasieger mit dem Team USA, will bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles für Australien auflaufen. Vor ihm liege „eine Menge Papierkram“, sagte der Point Guard der Dallas Mavericks US-Medienvertretern, „ich versuche herauszufinden, was der beste Weg für mich ist, um teilnahmeberechtigt zu sein.“

Dem Nationenwechsel müssen der Weltverband FIBA und die Nationalverbände aus den USA und Australien zustimmen. „Ich versuche einfach, das Beste für mich zu tun“, sagte Irving, „wenn ich irgendwann in meiner Karriere ein Aussie sein und für das australische Team spielen könnte, wäre das großartig.“ Der 32-Jährige wurde in Melbourne geboren, zog aber als Kleinkind mit der Familie in die USA. Irving besitzt beide Pässe.

Sollte es mit dem Wechsel zu den Boomers klappen, wäre der neunmalige NBA-Allstar bei den Olympischen Spielen in Kalifornien 36 Jahre alt. Irving gehörte 2021 und 2024 nicht zum Olympiateam der USA. 2016 hatte er in Brasilien Gold geholt.

(SID)/Bild: Imago