NBA streamt alle Spiele von französischem Supertalent

via Sky Sport Austria

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA befeuert den Hype um Supertalent Victor Wembanyama von sich aus weiter.

Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, werden künftig alle Partien von Wembanyama und seinem Pariser Vorort-Klub Metropolitans 92 live und kostenlos in der NBA-App gestreamt. Der 2,23 Meter große Franzose gilt als größtes Talent, seit LeBron James vor rund 20 Jahren in die beste Basketball-Liga der Welt gewechselt ist.

Wembanyama wird als klare Nummer eins im Draft 2023 gehandelt, spielt aber in der laufenden Saison noch in Frankreich. Neben seiner Größe gelten seine Beweglichkeit und sein Wurf als größte Trümpfe. Im Draft dürfen die NBA-Teams die besten Talente auswählen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago