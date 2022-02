NBA-Superstar James möchte mit seinem Sohn spielen

via

via Sky Sport Austria

Basketball-Superstar LeBron James ist bestrebt, seine letzte Saison als NBA-Spieler zu einer Familienangelegenheit zu machen. Wie der Forward der Los Angeles Lakers dem Online-Sportmagazin „The Athletic“ verriet, möchte er mit seinem ältesten Sohn LeBron James junior (17) in einem Team spielen. „Wo immer Bronny ist, werde ich auch sein. Ich werde alles tun, um für ein Jahr mit meinem Sohn zu spielen“, sagte James. „Geld wird dann keine Rolle spielen.“

Gemäß den aktuellen Regeln wäre James junior frühestens berechtigt, zum Start der Saison 2024/25 in die Profi-Liga einzusteigen. Aktuell besucht „Bronny“ noch die Highschool. LeBron James, der am Sonntag sein 18. All-Star Game bestreitet, ist noch bis Ende 2022/23 an die Lakers vertraglich gebunden.

