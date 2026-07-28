Ndukwe-Berater: Leihe „große Chance“ für Entwicklung

Die Wende rund um Ifeanyi Ndukwe und dem Wechsel zum FC Liverpool sorgt weiter für Gesprächsstoff. Nachdem der Transfer des österreichischen Nachwuchstalents zu den „Reds“ aufgrund der verschärften Regeln für Arbeitserlaubnisse in England vorerst nicht wie geplant umgesetzt werden kann, sieht die Spielerseite die neue Situation dennoch als Chance.

Ndukwes Agentur More than Sport by AS1 erklärte gegenüber Sky: „Trotz dieser Änderung sehen wir die Situation als große Chance für Ifeanyi. Bereits jetzt haben mehrere internationale Top-Klubs konkretes Interesse an einer Leihe signalisiert. Unabhängig davon, für welchen Weg er sich entscheidet, wird er die Möglichkeit erhalten, auf höchstem Niveau regelmäßig Spielpraxis zu sammeln – eine Perspektive, die in den ersten Monaten beim FC Liverpool nicht in gleichem Umfang garantiert gewesen wäre. Der gemeinsame Plan mit Liverpool sah ursprünglich vor, nach den ersten sechs Monaten zu evaluieren, ob Ifeanyi ausreichend Einsatzzeit in der Premier League erhält. Erst anschließend sollte über eine mögliche Leihe entschieden werden. Dabei war stets klar definiert, dass seine Entwicklung im Profibereich stattfinden soll und nicht über Einsätze in der U21-Mannschaft.“

Leihe ohne Kaufoption geplant

Nach Sky-Informationen wird Ndukwe nun für sechs oder zwölf Monate verliehen. Eine Kaufoption für den Leihklub wird es nicht geben.

Die Agentur betont, dass Liverpool weiterhin voll auf den Verteidiger setzt. „Liverpool hat uns klar kommuniziert, dass sie hundertprozentig auf Ifeanyi bauen und mit ihm planen, weil er unter anderem im Testspiel gegen Sunderland bereits bewiesen hat, wie weit er ist. Ifeanyi erhält durch die aktuellen Entwicklungen die Chance, durch diesen vorgezogenen Zwischenschritt auf höchstem internationalen Niveau wertvolle Erfahrungen zu sammeln, kontinuierlich Spielpraxis zu erhalten und seine sportliche Entwicklung konsequent voranzutreiben„, so die Agentur gegenüber Sky.

Verschärfte Regeln waren bekannt

Nach Sky-Informationen war allen Beteiligten bereits bei der Vertragsunterzeichnung bewusst, dass Ndukwe die für eine englische Arbeitserlaubnis erforderliche Punktezahl möglicherweise nicht erreichen könnte. Deshalb wurde das Szenario von Beginn an in die Planungen einbezogen.

Bis zum Ende der Saison 2025/26 konnten Premier-League-Klubs zwei zusätzliche Ausnahmeplätze für Spieler nutzen, die die erforderliche Punkteanzahl nicht erfüllten. Im Zuge von Gesprächen zwischen der English Football League (EFL) und der britischen Regierung wurde diese Regelung jedoch geändert. Künftig steht den Vereinen nur noch ein solcher Ausnahmeplatz zur Verfügung.

Über die laufenden Gespräche und die mögliche Anpassung der Bestimmungen sollen Liverpool, Ndukwe und dessen Berater während des gesamten Prozesses regelmäßig informiert worden sein. Die nun eingetretene Entwicklung kam für die Spielerseite daher nicht überraschend.