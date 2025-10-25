Neapel gewinnt Serie-A-Schlager gegen Inter – De Bruyne als tragischer Held

Topstar Kevin De Bruyne (34) hat den italienischen Fußballmeister SSC Neapel als tragischer Held mit an die Spitze der Serie A geführt. Der belgische Nationalspieler traf per Foulelfmeter (33.) im Spitzenspiel gegen Vizemeister Inter Mailand, verletzte sich aber bei der Ausführung des Strafstoßes offensichtlich schwer am hinteren rechten Oberschenkel und humpelte gestützt von zwei Beteuern in die Kabine. Neapel gewann ohne seinen Sommer-Neuzugang von Manchester City am Ende 3:1 (1:0).

Der Schotte Scott McTominay mit einer spektakulären Direktabnahme (54.) und der Kameruner André Zambo Anguissa (66.) nach einem brillanten Solo erzielten die weiteren Tore für die Gastgeber. Der frühere Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu war per Handelfmeter für Inter erfolgreich (59.). De Bruyne kam nach rund einer Stunde auf Krücken aus der Kabine zur Napoli-Bank.

Durch den Dreier liegt die SSC, die unter der Woche in der Champions League eine herbe Pleite bei der PSV Eindhoven (2:6) kassiert hatte, nach acht Spieltagen einen Punkt vor der AC Mailand und drei Zähler vor Inter. Die AS Rom kann am Sonntag mit einem Sieg bei US Sassuolo Calcio (15.00 Uhr) zu Neapel aufschließen.

