Neben Traineramt in Rom: Mourinho nimmt Saudi-Job an

Zahlreiche prominente Namen der Fußball-Welt wurden in diesem Sommer bereits nach Saudi-Arabien gelockt, nun kommt ein weiterer hinzu: Jose Mourinho. Der 60-jährige Star-Coach tritt eine neue Aufgabe in der Wüste an. Sein Traineramt in Rom soll davon nicht beeinträchtigt werden.

Seit rund zwei Jahren steht „The Special One“, Jose Mourinho, mittlerweile in den Diensten der AS Roma. Der Portugiese hat den Hauptstadtklub binnen kurzer Zeit zurück zu Glanz und Erfolg geführt. 2022 gewann er mit den „Giallorossi“ die Conference League, in der abgelaufenen Saison hat er es mit seiner Mannschaft immerhin bis ins Finale der Europa League gebracht.

Anders gesagt: Mourinho ist in Rom ein gefeierter Mann. Die Fans der AS dürfen sich auch weiter auf die Dienste ihres Star-Coaches freuen. Und das, obwohl der 60-Jährige ab sofort einen Job in Saudi-Arabien übernimmt.

Mourinho neuer Vorstand der Sport-Akademie

Wie die saudische Nachrichtenagentur SPA berichtet, wird Mourinho neuer Vorstand der Sport-Akademie im Wüstenstaat. Der Portugiese wird demnach von der „Mahd Sports Academy“ mit einem Kontrakt über drei Jahre ausgestattet. Die Nachwuchsakademie ist für die Suche, Förderung und Ausbildung von Talenten verantwortlich.

Neben seinem Hauptjob in Italien, der von seinem Engagement in der Wüste nicht beeinträchtigt werden solle, wird der Portugiese also dabei helfen, den saudi-arabischen Fußball weiterzuentwickeln. Für den Wüstenstaat bedeutet die Verpflichtung Mourinhos den nächsten „Big Name“ in der nationalen Sportwelt.

