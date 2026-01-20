Negativrekord: Canucks kassieren elfte Niederlage in Serie
Die Vancouver Canucks haben ohne den verletzten Marco Rossi einen Negativrekord in ihrer Klubgeschichte markiert.
Das Schlusslicht der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL kassierte am Montag mit einem 3:4 zu Hause gegen die New York Islanders seine elfte Niederlage in Serie. Das war den Canucks zuvor noch nie passiert. Der Vorarlberger Rossi war im ersten Spiel dieser Negativserie Ende Dezember von einem Puck am Bein getroffen worden und verpasste die jüngsten zehn Partien.
Aktuelle NHL Videos
Seltener Faustkampf! NHL-Goalies gehen aufeinander los
HIGHLIGHTS | Toronto Maple Leafs – Minnesota Wild 3:6 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Seattle Kraken – Pittsburgh Penguins 3:6 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Tampa Bay Lightning – Dallas Stars 4:1 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Ottawa Senators – Detroit Red Wings 3:4 | Regular Season
HIGHLIGHTS | St. Louis Blues – Edmonton Oilers 0:5 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Dallas Stars – Tampa Bay Lightning 1:4 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Chicago Blackhawks – Boston Bruins 2:5 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Buffalo Sabres – Minnesota Wild 4:5 OT | Regular Season
HIGHLIGHTS | Ottawa Senators – Montreal Canadiens 5:6 OT | Regular Season
(SID) / Artikelbild: Imago