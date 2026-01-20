Logout
NHL

Negativrekord: Canucks kassieren elfte Niederlage in Serie

Die Vancouver Canucks haben ohne den verletzten Marco Rossi einen Negativrekord in ihrer Klubgeschichte markiert.

Das Schlusslicht der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL kassierte am Montag mit einem 3:4 zu Hause gegen die New York Islanders seine elfte Niederlage in Serie. Das war den Canucks zuvor noch nie passiert. Der Vorarlberger Rossi war im ersten Spiel dieser Negativserie Ende Dezember von einem Puck am Bein getroffen worden und verpasste die jüngsten zehn Partien.

