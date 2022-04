Nemecz 15. des World-Tour-Turniers in Tarragona

Golfprofi Lukas Nemecz hat sein zweitbestes Ergebnis auf der World Tour geschafft.

Der 32-jährige Steirer beendete das Turnier in Tarragona auf Rang 15, besser platziert war er bisher nur Anfang Februar in Ras al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Rang drei. Nemecz brachte am Sonntag mit drei Birdies und drei Bogeys eine Par-Runde ins Clubhaus und blieb gesamt sechs unter Par.

Der Burgenländer Bernd Wiesberger fiel am Schlusstag mit eins über Par um 14 Plätze zurück und beendete das Turnier mit drei unter Par auf Rang 38. Den Sieg holte sich der Spanier Pablo Larrazabal dank einer überragenden Schlussrunde von acht unter Par.

(APA) / Bild: Imago