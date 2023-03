Nemecz bangt in Südafrika um den Cut

Profigolfer Lukas Nemecz muss beim SDC Championship in St. Francis Links/Südafrika um den Cut bangen. Der Steirer spielte am Freitag auf der zweiten Runde eine 73 und hält gesamt bei 145 Schlägen (1 über Par).

Damit liegt der 33-Jährige vorläufig auf Rang 61, der zum Sprung ins Wochenende reichen würde. Allerdings konnten zahlreiche Spieler ihre Runde aufgrund von starkem Wind nicht beenden. Es führt vorerst der Franzose Julien Brun mit 136 Schlägen (8 unter Par).

Matthias Schwab liegt unterdessen beim Valspar Championship auf der PGA-Tour in Palm Harbour/Florida nach dem ersten Tag nur auf Rang 125. Der 28-jährigen Steirer war am Donnerstag nicht über eine 76er-Runde hinausgekommen. „Eine verhaute Runde wie sie immer wieder einmal vorkommt. Der Cut ist dennoch in Reichweite“, meinte Schwab danach.

(APA)/Bild: Imago