Golfprofi Lukas Nemecz hat das World-Tour-Turnier in Neu-Delhi auf Platz 48 beendet. Der Steirer spielte am Sonntag so wie tags zuvor nur eine 75er-Runde und behielt mit insgesamt 294 Schlägen damit seine Platzierung. Der Sieg ging an den Deutschen Marcel Siem (274), der erstmals seit acht Jahren auf der Tour wieder triumphierte.