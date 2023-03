Nemecz bei Kenya Open weiter gut unterwegs

Golfprofi Lukas Nemecz schlägt sich bei den Kenya Open in Nairobi weiter ausgezeichnet. Der Steirer ließ seiner 67er-Runde vom Vortag am Freitag eine 68 (3 unter Par) folgen und hält sich mit 135 Schlägen (7 unter) sowie dem geteilten achten Rang weiter im Spitzenfeld des mit zwei Millionen Dollar dotierten World-Tour-Turniers. Mit nur einem Bogey zur Halbzeit kann er sich für das Wochenende einiges ausrechnen. In Führung liegt der Spanier Nacho Elvira mit 10 unter Par.

„Wieder einmal eine gute Ausgangslage nach zwei Runden. Das habe ich ja schon ein paar Mal dieses Jahr gehabt. Ich hoffe, dass ich jetzt am Wochenende auch einmal dranbleibe und wieder gute Schläge mache“, lautete die Zwischenbilanz von Nemecz. „Der Platz taugt mir, ist sehr schwer zu spielen, böiger Wind, die Höhenlage, also man muss wirklich hochkonzentriert sein. Das war ich auch, nur ein Bogey in den ersten zwei Tagen, was echt gut war.“

(APA) / Bild: GEPA