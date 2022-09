Golfprofi Lukas Nemecz ist bei der Alfred Dunhill Links Championship in St. Andrews (5 Mio. Dollar) weiter auf Kurs.

Trotz einer 76er-Runde bei schlechtesten Bedingungen am Freitag auf dem schweren Platz in Carnoustie liegt der Steirer nach Runde zwei auf Platz 54. Am Samstag spielt Nemecz in Kingsbarns, danach die besten 60 nochmals auf dem Old Course.

(APA) / Bild: GEPA