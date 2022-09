via

via Sky Sport Austria

Golf-Profi Lukas Nemecz hat sich am Moving Day der Open de France bei Paris auf Platz 37 verbessert. Der Steirer machte am Samstag durch eine 70er-Runde von eins unter Par zehn Positionen wett. In Führung des World-Tour-Turniers liegt vor dem Schlusstag weiterhin der Däne Rasmus Höjgaard.