Mit seinem dritten Tagessieg auf der vierten und letzten Station hat Golf-Profi Lukas Nemecz am Donnerstag den Gesamtsieg beim mit 50.000 Euro dotierten Audi Circuit geholt.

Der 32-jährige Grazer musste am GC Murhof jedoch in die „Verlängerung“. Nemecz spielte so wie der Salzburger Bernard Neumayer eine 65er-Runde, die Entscheidung fiel im Stechen. Dort versenkte Nemecz am dritten Extraloch einen Birdieputt aus acht Metern, während Neumayer nur das Par spielte.

(APA)

Beitragsbild: Imago