Nemecz in Doha mit Rang 53 in Finaltag

Österreichs Golfprofi Lukas Nemecz hat am Samstag auf der World Tour in Runde drei der Qatar Masters in Doha Par (72) gespielt und geht als 53. in den Finaltag.

Wenige Stunden zuvor hatte der Steirer mit gesamt drei unter Par als 53. den Cut geschafft. Nachdem die zweite Runde wetterbedingt erst am Samstag fertiggespielt worden war, musste tags darauf der Abschluss der dritten Runde wegen Dunkelheit auf Sonntag vertagt werden. Sechs Spieler haben Runde drei noch zu beenden.

