via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Lukas Nemecz hat sich am dritten Tag der Ras Al Khaimah Championship der World Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht verbessern können.

Der Steirer spielte am Samstag eine 72er-Runde und hält mit 212 Schlägen (4 unter Par) auf Rang 44. Dem 33-Jährigen gelangen drei Birdies sowie ein Eagle am achten Loch. Doch diese Schlaggewinne wurden durch fünf Bogeys neutralisiert. Der Südafrikaner Zander Lombard geht mit 16 unter Par als Führender in den Schlusstag.

(APA)/Bild: Imago