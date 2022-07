Nemecz in Southport auf 34. Endrang

Profigolfer Lukas Nemecz ist am Schlusstag des World-Tour-Turniers in Southport/England zurückgefallen. Der Steirer musste sich am Sonntag mit einer 73er-Runde (eins über Par) begnügen, büßte zehn Plätze ein und belegte mit gesamt vier unter Par Endrang 34.

Nemecz verpatzte mit zwei Bogeys und einem Doppelbogey drei der letzten fünf Löcher, was auch ein Eagle (zwei Schlaggewinne) auf der vorletzten Bahn nicht wettmachen konnte.

„Vom langen Spiel her bin ich sehr zufrieden, im Moment steht und fällt mein Spiel mit putten. Am ersten Tag war es gut, am zweiten Tag eine Katastrophe, am dritten Tag habe ich sehr, sehr gut geputtet, heute war das Putten wieder bescheiden. Da ist es schwer, gut zu scoren. 34. Platz ist durchaus in Ordnung“, resümierte Nemecz.

Der Schotte Richie Ramsay holte sich nicht zuletzt dank dreier Birdies auf den letzten fünf Löchern den Sieg.

