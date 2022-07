via

Profigolfer Lukas Nemecz hat nach einer 71er-Auftaktrunde auf der World Tour in Southport (England) am Freitag eine 73 gespielt und damit knapp den Cut als geteilter 52. mit insgesamt Par erreicht. In Führung liegt der Engländer Paul Waring mit 133 Schlägen (elf unter Par).

