Lukas Nemecz ist mit einer Runde zwei unter Par (69 Schläge) und Rang 57 in das World-Tour-Turnier in Vilamoura/Portugal gestartet. Der steirische Golfprofi fabrizierte am Donnerstag ein frühes Bogey, machte aber mit drei Birdies den Schlagverlust mehr als wett. Der Engländer Jordan Smith lag mit 62 Schlägen in Führung.

(APA)

Artikelbild: Imago