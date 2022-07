Nemecz nach starker dritter Runde in Southport in Top 30

via

Profigolfer Lukas Nemecz hat sich am Samstag beim World-Tour-Turnier in Southport/England stark verbessert. Der Steirer spielte mit 67 Schlägen seine bisher mit Abstand beste auf dem Hillside GC und machte 28 Plätze gut. Nemecz geht mit gesamt 211 Schlägen (5 unter Par) als 24. in den Schlusstag.

„Es war eine super dritte Runde. Ich bin froh, dass ich mich wieder gut ins Turnier hineingekämpft habe und in einer ganz guter Position in die Finalrunde starten kann. Der Schlüssel war, dass ich super Putts gemacht habe. Wenn ich am Sonntag eine ähnlich gute Runde spiele, ist vielleicht noch Top Ten drin“, sagte Nemecz.

In Führung lag der Franzose Julien Guerrier mit 204 Schlägen (12 unter Par).

