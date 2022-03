Nemecz rutscht in Doha auf Endrang 27 ab

Golfprofi Lukas Nemecz hat den Schlussspurt beim Katar Masters in Doha verpatzt. Der Steirer, nach der zweiten Runde als Sechster im Spitzenfeld des mit zwei Millionen Dollar dotierten World-Tour-Turniers unterwegs, rutschte nach einer 74 und 75 auf dem Par-72-Kurs noch auf Platz 27 ab. Am Schlusstag am Persischen Golf spielte Nemecz fünf Bogeys (Schlagverluste) und zwei Birdies (Schlaggewinne). Sieger Ewan Ferguson aus Schottland benötigte in Summe sechs Schläge weniger.

(APA)

Artikelbild: Imago