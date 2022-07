Golfprofi Lukas Nemecz hat bei seinem PGA-Debüt in Nicholasville/Kentucky den Cut geschafft.

Der Steirer liegt nach seiner bereits am Freitag gespielten 68er-Runde und gesamt 139 Schlägen an der 64. Stelle und damit genau über der Linie, die die Teilnahme am Wochenende bedeutet. Die Führung haben der Deutsche Matti Schmid und der US-Amerikaner Max McGreevy mit je 128 inne. Die zweite Runde war erst am Samstag beendet worden, weshalb Nemecz in Warteposition war.

(APA) / Bild: Imago